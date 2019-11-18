Водитель внедорожника, зарезавший пешехода в подмосковных Мытищах, рассказал, что не справился с эмоциями. Накануне он поссорился с женой и детьми, а нож в машине возил для самообороны. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве.

Водитель внедорожника, зарезавший пешехода в подмосковных Мытищах, рассказал, что не справился с эмоциями. Накануне он поссорился с женой и детьми, а нож в машине возил для самообороны. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве.Дорожный конфликт, который закончился убийством пешехода, попал на камеры видеонаблюдения. Мужчина попытался перейти дорогу на красный свет и помешал проезду внедорожника. Когда пешеход вплотную приблизился к джипу, водитель открыл дверь и ударил пешехода ножом.Раненому автомобилист даже не попытался помочь, едва не задавил его, объехал и скрылся. Другие водители тоже проезжали мимо. От полученных травм мужчина скончался на месте. Подозреваемого уже нашли."В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий личность водителя машины была установлена, мужчина был задержан и доставлен в следственный отдел, где написал явку с повинной. Сегодня по ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения", — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.