Первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в Париже на переговорах лидеров стран нормандской четверки, которые запланированы на 9 декабря. Однако до этого момента украинские праворадикалы могут попытаться сорвать мероприятие. О перспективах переговоров Дни.ру узнали у члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолога Богдана Безпалько.

Первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в Париже на переговорах лидеров стран нормандской четверки, которые запланированы на 9 декабря. Однако до этого момента украинские праворадикалы могут попытаться сорвать мероприятие. О перспективах переговоров "Дни.ру" узнали у члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолога Богдана Безпалько.Сразу две важные новости, характеризующие уровень российско-украинских отношений, захватили информационную повестку 18 ноября. Во-первых, в Кремле подтвердили, что встреча лидеров стран нормандской четверки запланирована на 9 декабря. Во-вторых, стало известно о передаче Россией Украине захваченных во время Керченского инцидента кораблей.Последнее обстоятельство Богдан Безпалько в разговоре с корреспондентом "" охарактеризовал как некий аванс, который Моска выдала Киеву. Как успели отметить многие специалисты, ранее дата встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в формате переговоров в нормандском формате не называлась, а сроки постоянно отодвигались из-за неготовности Киева проводить подготовительную работу."Возможно сейчас удалось согласовать какую-то более-менее деловую повестку нормандской встречи", – заметил политолог. Эксперт добавил, что пока грядущее мероприятие прикрыто своего рода завесой тайны и говорить о нем что-то определенное сложно. "Будет встреча – хорошо. Вероятно, она хотя бы позволит наладить какой-то регулярный диалог", – подчеркнул Богдан Безпалько.Объявлено, что встреча в нормандском формате все же состоится. Но чего от неё ждать? Если послушать Киев, то там не готовы выполнять Минские согл. в их нынешнем виде, а хотят их переписать. Или от них вообще отказаться. Отсюда задача-минимум - хотя бы прекратить военные действия.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov)"Но в последний момент ее могут и отменить", – предупредил он. Причины подобного исхода следует искать на украинской стороне. "Провокации могут быть со стороны праворадикалов под лозунгами, к примеру, "Нет формуле Штайнмайера", "Нет минским соглашениям" и так далее", – озвучил политолог факторы, которые могут угрожать Владимиру Зеленскому."Но я не могу сказать, что они могут непременно сорвать встречу в нормандском формате", – заметил Богдан Безпалько. Он напомнил, что ради того, чтобы встреча в нормандском формате все же состоялось, европейские партнеры надавили на Владимира Зеленского. Таким образом, президенту Украины придется выбирать между тем, чтобы действовать согласно рекомендациям Запада, и тем, чтобы пойти на поводу у радикалов.Глава МИД Украины заявил что сегодня нет альтернативы минским соглашением,однако некоторые устаревшие пункты можно переформулировать.Когда доблестные ВСУ сидели в котле, почему-то ни один пункт этих соглашений не казался устаревшим.Отсутствие котла - единственное, что устарело.— Радио Стыдоба (@RadioStydoba)Напомним, в рамках переговоров лидеров стран нормандской четверки запланирована на 9 декабря, Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил эту дату, но призвал спокойнее относиться к возможным итогам мероприятия.