Как успели отметить многие эксперты, радикально настроенные националисты, при всей своей малочисленности, успешно противостоят всем мирным попыткам президента Украины Владимира Зеленского. Порой они доходят и до неприкрытых угроз государственным переворотом.

Как успели отметить многие эксперты, радикально настроенные националисты, при всей своей малочисленности, успешно противостоят всем мирным попыткам президента Украины Владимира Зеленского. Порой они доходят и до неприкрытых угроз государственным переворотом.Протесты против Владимира Зеленского с течением времени собирают под свои знамена все больше и больше людей. И если многие его бывшие сторонники критикуют политика за недостаточную решительность применительно к мирному процессу, то радикальные националисты, наоборот, готовы устроить новый Майдан из-за любых подвижек в этом направлении.Если Владимир Зеленский согласиться на "мир любой ценой", что радикалами расценивается как капитуляция и предательство национальных интересов, то ему стоит ждать массовых протестов. "Каждый раз, когда подходит к черте, перед ним маячит третий Майдан. На этот раз кровавый", – в интервью журналу "Краина" пригрозил украинскому лидеру политолог Тарас Кузьо. При этом он уверен, что подобное поведение можно рассматривать как некий политический инструмент."Протесты – это предохранитель против уступок", – заявил эксперт.Он напомнил, что во время массовых беспорядков в августе 2015 года под стенами Верховной рады бывший участник силовой операции против населения Донбасса бросил в стражей порядка боевую гранату. Тогда погибли трое нацгвардейцев.С течением времени опасность применения оружия и взрывчатки во время протестов только возрастает. "В стране циркулирует масса оружия", – цитирует издание "Политнавигатор" Тараса Кузьо. "Зеленский боится протестов. Хотя не уверен, что окружение понимает их природу", – заключил он.Напомним, протесты против Владимира Зеленского выводят на улицы радикалов, неонацистов, а также сторонников бывшего президента Украины Петра Порошенко. Все они обвиняют действующего главу государства в попытках капитуляции.