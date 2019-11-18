Несмотря на прогнозы недоброжелателей, Петр Порошенко по-прежнему на свободе. Президенту Украины Владимиру Зеленскому намекнули: трогать предшественника не стоит.
Несмотря на прогнозы недоброжелателей, Петр Порошенко по-прежнему на свободе. Президенту Украины Владимиру Зеленскому намекнули: трогать предшественника не стоит.
Владимир Зеленский – достойный продолжатель дела Петра
Порошенко, заявил украинский блогер и журналист Александр Семченко. Его слова
приводит телеграм-канал "Шептун".
После прихода к власти Зеленского многие ожидали перемен, но
в реальности ничего не меняется, отметил эксперт. "Более того, с избранием
новой Верховной рады, с назначением нового Кабинета министров, нового премьера,
нового генпрокурора и так далее, планы по расследованию коррупционных деяний,
военных преступлений времен Порошенко сошли на нет", – пишет
телеграм-канал.
Бывший президент в течение двух месяцев пропускает допросы.
Все потому, что у Зеленского нет политической воли, отмечает телеграм-канал.
Это подтверждает стенограмма временного поверенного по делам США на Украине
Уильяма Тейлора и экс-представителя Госдепа в Незалежной Курта Волкера.
"Они упоминали о том, что Зеленскому были сделаны
намеки: трогать Порошенко не надо. И Петра Алексеевича действительно не
трогают", – заключает "Шептун".
Новая власть дает бывшему президенту спрятать активы за
границей. С таким заявлением ранее выступил адвокат Андрей Портнов, работавший
в администрации Виктора Януковича. По его словам, Генеральная прокуратура имеет
все возможности для привлечения к ответственности по делам об
обмывании преступных доходов, хищениям в армии и прочих.
"Власть дает им фактически спрятать эти доходы", -
сказал юрист в эфире телеканала "112 Украина".
18 раз Порошенко вызывали на допрос в ДБР и он ни разу не явился. Хорошо, что у нас есть прецедент заочного судебного процесса над быашим президентом.
— MoonRiver (@luba_alena)
фигурирует в 13 уголовных делах. В начале
ноября журналисты выяснили, что он начал переписывать структуры корпорации
"Рошен" на своего старшего сына Алексея.