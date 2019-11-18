Несмотря на прогнозы недоброжелателей, Петр Порошенко по-прежнему на свободе. Президенту Украины Владимиру Зеленскому намекнули: трогать предшественника не стоит.

Несмотря на прогнозы недоброжелателей, Петр Порошенко по-прежнему на свободе. Президенту Украины Владимиру Зеленскому намекнули: трогать предшественника не стоит.Владимир Зеленский – достойный продолжатель дела ПетраПорошенко, заявил украинский блогер и журналист Александр Семченко. Его словаприводит телеграм-канал "Шептун".После прихода к власти Зеленского многие ожидали перемен, нов реальности ничего не меняется, отметил эксперт. "Более того, с избраниемновой Верховной рады, с назначением нового Кабинета министров, нового премьера,нового генпрокурора и так далее, планы по расследованию коррупционных деяний,военных преступлений времен Порошенко сошли на нет", – пишеттелеграм-канал.Бывший президент в течение двух месяцев пропускает допросы.Все потому, что у Зеленского нет политической воли, отмечает телеграм-канал.Это подтверждает стенограмма временного поверенного по делам США на УкраинеУильяма Тейлора и экс-представителя Госдепа в Незалежной Курта Волкера."Они упоминали о том, что Зеленскому были сделанынамеки: трогать Порошенко не надо. И Петра Алексеевича действительно нетрогают", – заключает "Шептун".Новая власть дает бывшему президенту спрятать активы заграницей. С таким заявлением ранее выступил адвокат Андрей Портнов, работавшийв администрации Виктора Януковича. По его словам, Генеральная прокуратура имеетвсе возможности для привлечения к ответственности по делам обобмывании преступных доходов, хищениям в армии и прочих."Власть дает им фактически спрятать эти доходы", -сказал юрист в эфире телеканала "112 Украина".18 раз Порошенко вызывали на допрос в ДБР и он ни разу не явился. Хорошо, что у нас есть прецедент заочного судебного процесса над быашим президентом.— MoonRiver (@luba_alena)фигурирует в 13 уголовных делах. В началеноября журналисты выяснили, что он начал переписывать структуры корпорации"Рошен" на своего старшего сына Алексея.