Недавно прошел день рождения телеканала МУЗ ТВ в Кремле. Певица Жасмин выбрала неординарный наряд для выхода в свет.

Недавно прошел день рождения телеканала МУЗ ТВ в Кремле. Певица Жасмин выбрала неординарный наряд для выхода в свет.Модный эксперт Влад Кадони раскритиковал образ звезды. "Ей идут животные принты. Тигр – хороший вариант, да и не так заезжен, как бедный леопард. Однако я бы постарался уйти от рыжего. Этот цвет лишает звезду индивидуальности и убивает широкой гаммой ассоциаций", – отметил экстрасенс.Ведущий "Дома-2" также не смог оставить без внимания аутфит Ларисы Вербицкой. Он утверждает, что элегантный красный брючный костюм смотрится практически идеально на утонченной блондинке."Но все портит плащ а-ля садомазо. Великолепный пример, как одна вещь может убить весь "лук" и впечатление от человека. Выглядит грубо, натужно и совершенно не к месту", – резюмировал Кадони.29 Окт 2019 в 12:09 PDTБольше всего его ужаснул образ Сергея Пенкина. Его удивило, что кто-то носит подобное."Джинсовый камзол? Реально? Такое кто-то шьет?" – недоумевает экстрасенс.Влад назвал это безвкусицей и неуважением к собственному телу. Кроме того, он подчеркнул, что наряд не по размеру. "В подобном даже на маскараде будешь выглядеть глупо", – заявил эксперт.