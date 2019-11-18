В Новосибирской области сгорел дом, в результате пожара три человека погибли, двое из которых – дети. За несколько мгновений до смерти матери малышей удалось дозвониться до своей ..

В Новосибирской области сгорел дом, в результате пожара три человека погибли, двое из которых – дети. За несколько мгновений до смерти матери малышей удалось дозвониться до своей родственницы.По данным , перед пожаром женщина с детьми была одна в доме.Огонь начался на веранде рано утром, это заметил сосед и вызвал пожарных. 30-летняя сибирячка не смогла объяснить что-либо своей родственнице по телефону, так как ее начало тошнить. Она попыталась открыть окно и вытащить детей, но на это ей уже не хватило сил. Женщина погибла на месте, а дети – в машине скорой помощи.