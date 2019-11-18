Гаджет он украл во время пьянки

В Гусь-Хрустальном возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, подозреваемого в краже, совершённой с причинением значительного ущерба гражданину, сообщают в УМВД России по Владимирской области.В конце октября в полицию обратился мужчина, сообщивший о пропаже мобильного телефона. По его словам, гаджет пропал после пьянки с приятелем, который, уйдя, перестал выходить на связь. Через несколько часов после обращение полицейские задержали молодого человека, который признался, что телефоном расплатился с таксистом, отвёзшим его до Владимира.Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей. Полиция проводит расследование.