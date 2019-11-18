Основные части и детали для изготовления огнестрельного оружия владимирец приобретал через Интернет с доставкой по почте.

Сотрудники регионального УФСБ пресекли незаконную деятельность безработного жителя Владимира. Он подозревается в незаконном обороте огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов, а также в организации подпольной мастерской по изготовлению средств поражения.В июле силовики в квартире подозреваемого обнаружили и изъяли: пистолет калибра 9 мм с глушителем,переделанный из пистолета Р-411; 56 патронов калибра 9х18 мм; 49 патронов калибра 5,6 мм; - 4 патрона калибра 7,62х39 мм; - значительное количество гильз, пуль, капсюлей и комплектующих деталей к огнестрельному оружию, а также приспособления для снаряжения патронов.Установлено, что основные части и детали для изготовления огнестрельного оружия, а также комплектующие владимирец приобретал через Интернет с доставкой по почте. Изъятые средства поражения направлены в региональное УМВД для проведения баллистического исследования. Возбуждены 2 уголовных дела. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.