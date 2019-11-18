Звезда сериала Мухтар Оксана Сташенко решила поделиться подробностями своей личной жизни. Так она рассказала, как происходили съемки откровенных сцен и как на это реагировал ее муж.

Звезда сериала "Мухтар" Оксана Сташенко решила поделиться подробностями своей личной жизни. Так она рассказала, как происходили съемки откровенных сцен и как на это реагировал ее муж.У актрисы уже шестой по счету супруг. До этого женщина сменила уже пять мужей, и надеется, что в новом браке ее ждет настоящее женское счастье. В разговоре с журналистами, знаменитость подчеркнула, что в нынешних отношениях она чувствует себя буквально окрыленной."Вы знаете, мы счастливы. Это счастье – наше богатство. Никаким золотом его никогда не измеришь! Попробуйте, но над этим надо трудиться, а не каждый может", – эмоционально рассказала актриса в разговоре с корреспондентами.Разумеется, не мог не возникнуть разговор и об откровенных сценах, в которых актриса уже не раз принимала участие, когда работала над очередным сериалом. Впрочем, как оказалось, здесь обошлось без романтики и интриги. Как оказалось, во время съемок все довольно прилично, за исключением того, что периодически супруг Оксаны желал присутствовать на съемочной площадке.Впрочем, выяснилось, что мужчина нисколько не ревнует свою благоверную к коллегам по миру кино. Муж Сташенко уже неоднократно мог убедиться, что во время театрализированного занятия любовью партнеры не испытывают друг к другу ничего."Он прекрасно знает, он присутствовал на съемках. Ничего не может получиться ни у мужчин, ни у женщин, потому что то тебе все время надо что-то припудрить, а потом "давайте снимем с такого угла или ракурса".. Потом тебя все время накрывают одеялом, и ты только делаешь вид, что тебе хорошо. На самом деле, правда, так и было", – подчеркнула Оксана.