Депутат Законодательного собрания из Радужного Андрей Маринин является заместителем председателя Комитета по вопросам госустройства, законности и правопорядка.

Депутат Законодательного собрания из Радужного Андрей Маринин до избрания являлся секретарем Бюро Совета РО ПП «Справедливая Россия» во Владимирской области, председателем МО ПП «Справедливая Россия» в городе Радужный.Ему 49 лет Базовое образование: оптик - конструктор (Опытно - Конструкторское Бюро (ОКБ) «РАДУГА»). Окончил Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний по специальности «управление персоналом» с квалификацией «менеджер», а также «Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» в Москве по направлению «Юриспруденция», квалификация – магистр.Был помощником депутата Государственной Думы по работе во Владимирской области и помощником члена Совета Федерации. Дважды избирался в городской Совет народных депутатов города Владимира. Работал главой администрации муниципального образования город Лакинск.До избрания являлся секретарем Бюро Совета РО ПП «Справедливая Россия» во Владимирской области, председателем МО ПП «Справедливая Россия» в городе Радужный. Председатель Правления Владимирского областного отделения Межрегиональной общественной организации ветеранов ВДВ и войск специального назначения «Союз Десантников».В Законодательное Собрание Владимирской области VII созыва избран по единому избирательному округу от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» во Владимирской области.Входит в состав постоянных комитетов Законодательного Собрания:- по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу, стратегическому планированию и собственности;- по вопросам государственного устройства, правопорядка и законности, а также входит в состав комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства.Женат, воспитывает двоих детей.Напомним, что в середине октября