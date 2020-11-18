Депутат Законодательного собрания из Радужного Андрей Маринин является заместителем председателя Комитета по вопросам госустройства, законности и правопорядка.
Депутат Законодательного собрания из Радужного Андрей Маринин до избрания являлся секретарем Бюро Совета РО ПП «Справедливая Россия» во Владимирской области, председателем МО ПП «Справедливая Россия» в городе Радужный.
Ему 49 лет Базовое образование: оптик - конструктор (Опытно - Конструкторское Бюро (ОКБ) «РАДУГА»). Окончил Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний по специальности «управление персоналом» с квалификацией «менеджер», а также «Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» в Москве по направлению «Юриспруденция», квалификация – магистр.
Был помощником депутата Государственной Думы по работе во Владимирской области и помощником члена Совета Федерации. Дважды избирался в городской Совет народных депутатов города Владимира. Работал главой администрации муниципального образования город Лакинск.
До избрания являлся секретарем Бюро Совета РО ПП «Справедливая Россия» во Владимирской области, председателем МО ПП «Справедливая Россия» в городе Радужный. Председатель Правления Владимирского областного отделения Межрегиональной общественной организации ветеранов ВДВ и войск специального назначения «Союз Десантников».
В Законодательное Собрание Владимирской области VII созыва избран по единому избирательному округу от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» во Владимирской области.
Входит в состав постоянных комитетов Законодательного Собрания:
- по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу, стратегическому планированию и собственности;
- по вопросам государственного устройства, правопорядка и законности, а также входит в состав комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства.
Женат, воспитывает двоих детей.
Напомним, что в середине октября