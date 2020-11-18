Продолжаются работы по предотвращению экологического ущерба последствий схода цистерн с мазутом в районе станции Новки-1.

Продолжаются работы по предотвращению экологического ущерба последствий схода цистерн с мазутом в районе станции Новки-1.В настоящее время организованы работы по подготовке к откачке мазута из повреждённых цистерн, убранных с путей, а также подъёму, погрузке и вывозу цистерн. Производится сбор мазута с грунтовой поверхности и вырезка загрязнённого грунта, сообщила пресс-служба ОАО "РЖД",В ликвидации последствий происшествия задействовано 17 единиц техники, в том числе три восстановительных поезда ГЖД. Привлечены специалисты и 10 единиц техники аварийно-спасательной службы "Экоспас".Напомним, что сооружена дамба длиной 400 метров со стороны второго пути, предотвращено растекание нефтепродуктов по близлежащей местности. По уточненным данным, полученным в ходе обследования, загрязнение было выявлено на территории площадью 9,8 тыс. м².