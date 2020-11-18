С днем рождения, с новым домом! Владимирцы поздравляют с днем рождения главного волшебника страны. Ежегодно 18 ноября во Владимире проходит чествование Деда Мороза. Поздравить дедушку и

С днем рождения, с новым домом! Владимирцы поздравляют с днем рождения главного волшебника страны. Ежегодно 18 ноября во Владимире проходит чествование Деда Мороза. Поздравить дедушку и загадать новогоднее желание пришли не только дети, но и взрослые. Гости праздника мастерили своими руками подарки дедушке: кто-то раскрашивал елочные игрушки, кто-то создавал причудливые поделки, например, под названием “Космос