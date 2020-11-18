На очередном заседании комитета ЖКХ и транспорта Законодательного собрания вновь стал вопрос строительства Северного объезда города Александрова.

На очередном заседании комитета ЖКХ и транспорта Законодательного собрания вновь стал вопрос строительства Северного объезда города Александрова.О нем заговорили еще в 80-х годах прошлого века. Но только в 2017 году началась конкретная работа. Предварительный проект подразумевал, что дорога пройдёт по территориям двух поселений – Андреевскому и Следневскому, а общая протяжённость пути составит 22,5 километра. В прошлом году деньги на проектно-сметную документацию в бюджет заложили 93 миллиона, предыдущее руководство профильного департамента и руководство области согласовали эти расходы. Но власть сменилась, и проект не подготовили. По словам вице-губернатора Романа Годунина, особой нужды в дороге нет. Депутаты фракции «Единая Россия» с такой формулировкой не согласны. Они считают, что надо снизить нагрузку на городские дороги, особенно в историческом центре. Летом , из-за дачников население количество машин увеличивается до 10 тысяч в сутки.Александр Нефедов, депутат ЗС:«Не секрет, что для строительства объектов такой протяженности необходимо, в первую очередь, решить земельные вопросы, связанные с выделением земельных участков. А там частные земли, земли сельхозназначения. Сейчас требуется составить проектно-сметную документацию, и это требует определенного финансирования , связанного с необходимостью проектирования этой дорогиНа комитете решили создать рабочую группу, в которую войдут депутаты Заксобрания, представители областной и районной администраций. Пока еще можно внести изменения в бюджет и заложить туда средства на проект новой дороги.