Совет Федерации разрешил задержать чиновника.

Совет Федерации дал правоохранительным органам разрешение на задержание и привлечение в статусе обвиняемого аудитора Счётной палаты Михаила Меня. Чиновника обвиняют в крупных хищениях во время работы на посту губернатора Ивановской области.Вопрос внесён в повестку дня по инициативе спикера Валентины Матвиенко. На трибуну парламента поднялся генпрокурор Игорь Краснов и подробно изложил ситуацию.«Следственный комитет РФ расследует дело о хищениях в Ивановской области в 2011 году. Получены достаточные доказательства вины бывшего главы региона Михаила Меня», - отметил он​​​.«За» проголосовали все сенаторы, присутствовавшие в зале.Напомним, что в 2019 году силовики задержали ещё одного экс-губернатора текстильного края – Павла Конькова. Его заподозрили в растрате 700 миллионов казённых рублей. Известно, что чиновник содержится в Московском изоляторе «Московская тишина». Во времена губернаторства Михаила Меня он был одним из его заместителей.