На 65-м километре Мурманского шоссе в окрестностях города Лодейное поле в Ленинградской области лоб в лоб столкнулись микроавтобуса Fiat Ducato с 15 пассажирами и грузовик MAN, передает . Сообщается ..

На 65-м километре Мурманского шоссе в окрестностях города Лодейное поле в Ленинградской области лоб в лоб столкнулись микроавтобуса Fiat Ducato с 15 пассажирами и грузовик MAN, передает . Сообщается о двух жертвах аварии. Еще шесть человек попали в больницу, из них один находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В Сети опубликовали видео, снятое на месте ДТП.