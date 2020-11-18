Компании «Ростелеком» и Huawei представили домашний Wi-Fi-роутер с использованием технологий искусственного интеллекта, разработанный специально для геймеров. Новое устройство обеспечит

Компании «Ростелеком» и Huawei представили домашний Wi-Fi-роутер с использованием технологий искусственного интеллекта, разработанный специально для геймеров. Новое устройство обеспечит пользователям новый уровень гейминга благодаря приоритизации трафика и сокращению времени обмена данными с удаленными серверами. Роутер «Игровой RT-X» уже доступен для заказа в Санкт-Петербурге и других регионах, где «Ростелеком» построил оптические сети доступа по технологии PON.