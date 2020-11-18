Президент России Владимир Путин провел онлайн-совещание с членами правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией. С докладом выступила вице-премьер Татьяна Голикова.

Президент России Владимир Путин провел онлайн-совещание с членами правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией. С докладом выступила вице-премьер Татьяна Голикова.Осенью пандемия коронавируса обрушилась с новой силой на Россию. По словам Татьяны Голиковой, наиболее критичная ситуация наблюдается в 10 регионах страны, среди них – Чувашия, Коми, Мордовия, Севастополь, Орловская, Ивановская, Омская, Пензенская, Самарская, Иркутская области.Загруженность коечного фонда в этих регионах превышает 90%. Поддержку им оказывает Министерство здравоохранения. Вице-премьер рассказала, что ведомство выделило десять миллиардов рублей для развертывания коечного фонда и оснащения его всем необходимым оборудованием.Голикова отметила, что в регионах "серьезный напряг" по ситуации. Власти вынуждены балансировать между оказанием помощи больным COVID-19 и сохранением объемов плановой помощи по неинфекционным заболеваниям. "Это очень сложный компромисс", – подчеркнула она.По последним данным, . Выздоровели 1,5 миллиона человек, умерли 34 тысячи пациентов. Суточный прирост составляет от 20 до 22 тысяч. По прогнозам экспертов, пик заболеваемости COVID-19 в регионах случится в середине ноября.