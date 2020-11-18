Владимир Сипягин сейчас лечится от ковида в Москве. В частной клинике. Свой выбор места лечения он пояснил на своей странице ВКонтакте.

Владимир Сипягин сейчас лечится от ковида в Москве. В частной клинике. Свой выбор места лечения он пояснил на своей странице ВКонтакте.Цитата : "Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счёт, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях. Свободных мест в них немного, а есть пациенты в гораздо более тяжёлом состоянии, чем я. Кому-то из наших земляков, страдающихCOVID-19, госпитализация не просто сохранит здоровье, а спасёт жизнь." Конец цитаты. Но такую заботу о населении большинство пользователей не одобрили, напротив, владимирцы посчитали решение губернатора признанием низкого качества регионального здравоохранения. Многие одновременно с пожеланиями скорейшего выздоровления надеются, что оценив помощь в столице, Владимир Сипягин оздоровит и местную медицину. Вести также желают губернатору поскорее вернуться к делам.