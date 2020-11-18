Наш регион продолжает активно участвовать в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости". Опытом успешного участия в нацпроекте поделилась компания "Орион-Р" из Радужного. Предприятие занимается выпуском станций управления для погружных электродвигателей с сфере добычи нефти.

Нашрегион продолжает активно участвовать в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости". Опытом успешного участия в нацпроекте поделилась компания "Орион-Р" из Радужного. Предприятие занимается выпуском станций управления для погружных электродвигателей с сфере добычи нефти.Главнаязадача - сделать производство более эффективным и повысить качество выпускаемой продукции. Результат сотрудничества компании Орион-Р с Федеральным и Региональным центрами компетенций очевиден. Выработка продукции увеличилась в 1,5 раза, при этом сократилось затраченное время на 40%, а незавершенное производство - на 50%Игорь Стебельский, исполнительный директор ООО "Орион-Р":- Проект еще не закончен он будет длиться 2 с половиной года. Цели по проекту - выходы на новый рынок, оптимизация процессов производственных здесь на предприятии с целью снижения себестоимости и конечно же контроль качества ))Повышать производительность труда и снижать производственные потери помогают инструменты бережливого производства: стандартизация работы, картирование, производственный анализ и выстраивание потока единичных изделий. Всему этому сотрудники компании Орион-Р обучаются в рамках национального проекта, причем без дополнительных вложений со стороны предприятияВиктор Гартунг, старший руководитель проекта Федеральный центр компетенций во Владимирской области:- Мы создаем вместе с областными властями региональный центр кромпетенций в области производительности труда то есть туда набираются местные сотрудники, которые вместе с федеральными экспертами работают в течении первого года, проходят стажировку, учатся правильному применению методик ФЦК, затем сдают экзамен и на право ведения работы по этим методикам и затем начинают вести самостоятельные проекты.Владимирская область активно реализует нацпроект. Он рассчитан до 2024 года. В планах сделать его доступным и для малого бизнесаАлександр Ремига, первый заместитель Губернатора Владимирской области:- Самое важное еще раз напомню, что это у нас- определение моментов на которых можно оптимизировать деятельность точки зрения операционной деятельности и соответственно экономический эффект, который получается от внедрения элементов бережливого производства.По итогам участия в нацпроекте компания «Орион-Р» планирует расширить географию поставок, снизить себестоимость продукции за счет применения новых технологий, а производительность труда ежегодно повышать на 5%.Александр Сыпченко, Александр Чунаев Вести Владимир