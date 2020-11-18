Жалоба в УФАС признана обоснованной, но отменять результаты торгов не будут.

5 ноября состоялись торги по определению подрядчика, который будет строить Рпенский проезд. Цена контракта более 2 млрд рублей. Однако подписание контракта приостановило местное управление ФАС, в которую компания ООО «Автогарант». Заявители оспорили два пункта конкурсной документации.10 ноября жалобу рассмотрели. Владимирское управление ведомства признало её обоснованной, но результаты аукциона отменяться не будут. Мэрии Владимира предписано исправить недостатки в Положении. Известно, что изменения уже внесены. Контракт отправлен на подписание в ГУП «ДСУ №3».Напомним, что на дорогу планируется потратить около 2,5 млрд рублей. Первый этап строительства планируют начать уже в декабре. Стартовый . Соединив улицу Мира и Юбилейную, магистраль станет дублёром улицы Добросельской. Срок возведения автодороги – 2,5 года.Для строительства Рпенского проезда городские власти уже сравняли с землёй сотни гаражей в створе будущей магистрали. Решается вопрос о расселении 11 частных домов.