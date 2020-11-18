Жалоба в УФАС признана обоснованной, но отменять результаты торгов не будут.
5 ноября состоялись торги по определению подрядчика, который будет строить Рпенский проезд. Цена контракта более 2 млрд рублей. Однако подписание контракта приостановило местное управление ФАС, в которую компания ООО «Автогарант». Заявители оспорили два пункта конкурсной документации.
10 ноября жалобу рассмотрели. Владимирское управление ведомства признало её обоснованной, но результаты аукциона отменяться не будут. Мэрии Владимира предписано исправить недостатки в Положении. Известно, что изменения уже внесены. Контракт отправлен на подписание в ГУП «ДСУ №3».
Напомним, что на дорогу планируется потратить около 2,5 млрд рублей. Первый этап строительства планируют начать уже в декабре. Стартовый . Соединив улицу Мира и Юбилейную, магистраль станет дублёром улицы Добросельской. Срок возведения автодороги – 2,5 года.
Для строительства Рпенского проезда городские власти уже сравняли с землёй сотни гаражей в створе будущей магистрали. Решается вопрос о расселении 11 частных домов.