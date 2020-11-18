Пожилые супруги из Италии Винченсо и Ольги Молино практически прожили сказочную жизнь. Они познакомились, когда обоим не было и 20 лет, прожили вместе 63 года и умерли в один день. Причиной ..

Пожилые супруги из Италии Винченсо и Ольги Молино практически прожили "сказочную" жизнь. Они познакомились, когда обоим не было и 20 лет, прожили вместе 63 года и умерли в один день.Причиной смерти итальянцев стал коронавирус. Ковид "красиво" завершил историю супругов, которым было 83 и 82 года: он унес их жизни с разницей в час. Свои последние дни Молино провели в больнице Монца. Врачи целую неделю боролись за их жизни, но болезнь оказалась сильнее, передает телеканал "".