В отношении 45-летней женщины возбудили уголовное дело по статье «присвоение в крупном размере».

C февраля по апрель 2019 года, используя на работе программу «онлайн-банк», женщина перевела со счёта начальника на свой более 250 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета региона.Махинации вскрылись. В отношении 45-летней ковровчанки возбудили уголовное дело по статье «присвоение в крупном размере». Вину она признала и раскаялась.Вину в совершенном преступлении женщина признала полностью, в содеянном раскаялась.Расследование уголовного дела продолжается.