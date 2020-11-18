В Москве отреагировали на решение Сипягина лечиться в платной клинике столицы. Об этом сообщает РИА Новости. Напомним, Владимир Сипягин признал, что во вторник его госпитализировали в

В Москве отреагировали на решение Сипягина лечиться в платной клинике столицы. Об этом сообщает РИА Новости. Напомним, Владимир Сипягин признал, что во вторник его госпитализировали в платную клинику Москвы из-за начавшегося осложнения во время болезни коронавирусом. При этом губернатор Владимирской области заявил, что такое решение он принял, чтобы не отнимать у земляков свободных мест в