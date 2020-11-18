На месте аварии поезда с нефтепроруктами заменили 375 метров ж/д пути.

Восстановлено курсирование поездов по линии Ковров-Владимир, где 16 ноября с рельс . Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.«Движение открыто по двум главным путям. Специалисты РЖД завершили работы на перегоне «Новки-1» - «Тереховицы». Для этого бригада дорожников расчистила место схода под укладку путей», - добавили в ведомстве.Для минимизации экологического ущерба обследована территория разлива нефтепродуктов, проводится мониторинг состояния окружающей среды, топливное пятно локализовано.«Определена технология уборки и расчёт требующейся техники», - отмечает Горьковская ж/д.Уложено 250 метров новой рельсошпальной решётки на первом пути и 125 метров на втором.Пассажирские поезда пригородного сообщения и дальнего следования курсируют по расписанию.Информация о графике доступна по бесплатному номеру: ‪8-800-775-00-00.