В этом учебном году школьные выпускники-отличники получат золотую медаль нового образца, изготовленную на Киржачском предприятии - в научно-техническом центре "Арм-Регистр".

В этом учебном году школьные выпускники-отличники получат золотую медаль нового образца, изготовленную на Киржачском предприятии - в научно-техническом центре "Арм-Регистр".Разработчиком дизайна новой медали стал главный технолог Киржачской типографии, потомственный художник Юрий Ермаков.Вот уже много лет работает Юрий Павлович Ермаков в ООО «Арт-Модерн-Керамика», и во многом благодаря его таланту художника, это предприятие, расположенное в городском поселении Родники, сейчас известно практически всем производителям фарфора и керамики. Причем, не только в России, но и за ее пределами."Скульптор от Бога", - так отзывается о Юрии Павловиче. Он замечательно чувствует пластику и умеет ее передавать. Он понимает, что дальше будет с созданным им изделием – как будет сниматься форма, где при обжиге в печи оно может наклониться, как оно будет выглядеть в росписи, и он способен предусмотреть все эти нюансы.Сам Ермаков глубоко убежден, что для человека самое главное занять в жизни свою нишу, где можно чувствовать себя комфортно и уютно:- Я не имею в виду, что это должно означать, что ты в плохой команде самый сильный. Отнюдь, нет. Просто надо делать свою работу и получать от этого удовольствие. А когда ты занимаешь не свое место, мало того, что чувствуешь себя там неуютно, так еще в один прекрасный момент тебе дадут пинком под зад. Поскольку место то это не твое, не справляешься ты. Какой уж тут комфорт? А когда ты сумел найти свою нишу, то это уже можно приравнивать к счастью.