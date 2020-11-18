Полицейские завели уголовное дело на нерадивого угонщика экскаваторов. Напомним, 14 ноября в траншею на Октябрьском проспекте попадали два экскаватора. По вине подвыпившего жителя

Полицейские завели уголовное дело на нерадивого угонщика экскаваторов. Напомним, 14 ноября в траншею на Октябрьском проспекте попадали два экскаватора. По вине подвыпившего жителя соседнего региона. Молодой человек сначала вскрыл замок колёсного экскаватора, привёл его в движение, снёс бытовку и опрокинул. Потом попытался покататься на грейдере, но не получилось. А вот кабина второго экскаватора, гусеничного, поддалась.