По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос", сначала он накроет Подмосковь.

В ночь на 19 ноября на Владимирскую область может обрушиться ледяной дождь. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, сначала он накроет Подмосковье, после 8 часов вечера.- На дорогах, тротуарах, ветках деревьев, линиях электропередачи вероятны отложения льда толщиной 0,5-1,5 миллиметров,- сообщил ТишковецВелика вероятность, что обрушится стихия и на 33 регион. По информации регионального МЧС, Ночью 19 ноября во Владимире и по области ожидаются: снег, местами сильный, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололёд, метель; усиление юго-западного ветра до 20 метров в секунду. Сильный ветер сохранится днём 19 и 20 ноября. Во второй половине дня 20 ноября и ночью 21 ноября вновь ожидается выпадение снега, местами сильного, выпадение мокрого снега.Ну а пока днем будет ясно. Температура воздуха 3-4 градуса мороза.