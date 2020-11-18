Подозреваемый получил от осужденных колонии взятки в размере около 130 тыс. рублей.

В Коврове возбуждено уголовное дело в отношенииначальника отдела безопасности ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области. Он подозревается вполучении взяток за совершение незаконных действий. Противоправная деятельность пресечена региональным УФСБво взаимодействии с ОСБ УФСИН России по области.По версии следствия, подозреваемый в период с января 2017-го по январь 2020 года получил от осужденных колонии взятки в размере около 130 тыс. рублей за создание благоприятных условий содержания в исправительном учреждении, а также за решение вопроса о смягчении наказания.