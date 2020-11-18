Подозреваемый получил от осужденных колонии взятки в размере около 130 тыс. рублей.
В Коврове возбуждено уголовное дело в отношении
начальника отдела безопасности ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области. Он подозревается в
получении взяток за совершение незаконных действий. Противоправная деятельность пресечена региональным УФСБ
во взаимодействии с ОСБ УФСИН России по области.
По версии следствия, подозреваемый в период с января 2017-го по январь 2020 года получил от осужденных колонии взятки в размере около 130 тыс. рублей за создание благоприятных условий содержания в исправительном учреждении, а также за решение вопроса о смягчении наказания.