На странице РЖД опубликована Оперативная справка по случаю схода поезда №2617 на станции Новки-1 Горьковской ж.д.

На опубликованаОперативная справка по случаю схода поезда №2617 на станции Новки-1 Горьковской ж.д.Днем 16 ноября на железнодорожных путях в месте схода поезда проводились ремонтные работы, так как осмотром был выявлен люфт вертикального болта шарнира Гука. При этом записи в журнале небыли оформлены, диспетчеру дистанции и руководителям о выполнении работ не докладывали, говорится в документе.При замене шарнира Гука электромеханик должен был закрыть движениепо стрелке либо сообщить старшему электромеханику, для дальнейшего планирования работ в соответствии с Порядком планирования.Рабочие не приняли меры к остановке поезда и отошли на безопасное расстояние. В результате при следовании поезда по стрелочному переводу произошло опускание кляммеры и отход остряков от рамного рельса с последующим сходом 35 вагонов.Напомним, на станции Новки . Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют причину крушения.На данный момент движение поездоввосстановлено.