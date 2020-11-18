На странице РЖД опубликована Оперативная справка по случаю схода поезда №2617 на станции Новки-1 Горьковской ж.д.
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Оперативная справка по случаю схода поезда №2617 на станции Новки-1 Горьковской ж.д.
Днем 16 ноября на железнодорожных путях в месте схода поезда проводились ремонтные работы, так как осмотром был выявлен люфт вертикального болта шарнира Гука. При этом записи в журнале не
были оформлены, диспетчеру дистанции и руководителям о выполнении работ не докладывали, говорится в документе.
При замене шарнира Гука электромеханик должен был закрыть движение
по стрелке либо сообщить старшему электромеханику, для дальнейшего планирования работ в соответствии с Порядком планирования.
Рабочие не приняли меры к остановке поезда и отошли на безопасное расстояние. В результате при следовании поезда по стрелочному переводу произошло опускание кляммеры и отход остряков от рамного рельса с последующим сходом 35 вагонов.
Напомним, на станции Новки . Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют причину крушения.
На данный момент движение поездов
восстановлено.