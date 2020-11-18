В среду глава Республики Мордовия Владимир Волков подал в отставку. Он руководил регионом на протяжении восьми лет.

В среду глава Республики Мордовия Владимир Волков подал в отставку. Он руководил регионом на протяжении восьми лет.До этого политик 17 лет работал председателем регионального правительства. Свое решение об уходе он объяснил желанием "дать дорогу молодым" – в сентябре Волкову исполнилось 66 лет. Его полномочия истекали лишь в 2022 году.В этот же день президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на его место Артема Здунова, который прежде возглавлял правительство Дагестана, а также руководил Министерством экономики Татарстана.Он станет временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия. Примечательно, что Здунов является этническим мордвином, хоть и родился в Казани.Кроме того, 42-летний политик является выпускником первого потока госпрограммы по созданию управленческого кадрового резерва, также известной как "школа губернаторов". Она была разработана совместными усилиями специалистов Сбербанка, Высшей школы экономики, Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), Московской школы управления "Сколково" и Высшей школы госуправления. Программа стартовала в 2017 году.Стоит отметить, что еще один выпускник "школы губернаторов" – Вячеслав Гладков – в среду также был назначен Путиным главой региона. С 18 ноября он станет врио губернатора Белгородской области.