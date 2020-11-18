Предполагается, что осуждённые платили за создание благоприятных условия для отбывания заключения.

ФСБ Владимирской области вместе с отделом собственной безопасности ФСИН поймали на взятке 44-летнего начальника отдела безопасности колонии №6 в посёлке Мелехово.По версии силовиков, с 2017 по 2020 год он получал мзду от зэков ФКУ ИК №6. За три года сумма полученных денег составила 130 000 рублей.Предполагается, что осуждённые платили за создание благоприятных условия для отбывания заключения. Также они надеялись, что таким образом решат вопрос по замене срока на более мягкое наказание.Оперативники раскрыли преступную схему. В ноябре 2020 года ковровские следователи возбудили в отношении офицера уголовное дело по статье «получение взятки». Расследование дела продолжается.