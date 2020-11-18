Злоумышленник, воспользовавшись тем, что пожилая женщина плохо видит, помимо оговоренной оплаты за выполненную услугу незаметно похитил остальные сбережения потерпевшей...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Кунцево г. Москвы при содействии сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в краже денежных средств у пенсионерки.В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась жительница района, которая сообщила о краже денежных средств у ее пожилой родственницы. Она рассказала, что неизвестный предложил 89-летней пенсионерке заменить электросчетчики в холле. Пожилая женщина согласилась и после выполнения работы попросила мужчину зайти в квартиру и взять оговоренную денежную сумму на шкафчике. Спустя некоторое время выяснилось, что пропало 380 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 32-летнего приезжего.Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись тем, что пожилая женщина плохо видит, помимо оговоренной оплаты незаметно похитил остальные сбережения потерпевшей.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93