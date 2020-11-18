Злоумышленница воспользовалась тем, что сотрудница банка вышла из кабинета. Она вошла внутрь и похитила из ящика стола денежные средства...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали подозреваемую в краже денежных средств из офиса.В полицию поступило заявление от представителя одного из столичных банков. Он сообщил, что в отделении кредитного учреждения, расположенного на 1-й Тверской-Ямской улице, из кабинета сотрудницы пропали денежные средства. Материальный ущерб составил 320 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую – 65-летнюю ранее неоднократно судимую жительницу Подмосковья. Установлено, что злоумышленница воспользовалась тем, что сотрудница банка вышла из кабинета. Она вошла внутрь и похитила из ящика стола денежные средства, а затем скрылась. Похищенными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60