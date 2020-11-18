Светлана Мельникова получила награду из рук митрополита Владимирского и Суздальского Тихона.

Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова награждена церковным орденом преподобной Евфросинии Московской третьей степени. Соответствующий Указ подписал патриарх Кирилл. Почётную миссию – вручить награду – исполнил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.«Церковь часто сотрудничает с музеем-заповедником в общем деле сохранения культурного наследия и памятников истории», - отметил он в своём выступлении.Напомним, что недавно отметила свой юбилей.Справочно:Орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской утверждён в память о дочери Суздальского князя, жене Дмитрия Донского за её благотворительность.