Участники форума поделятся опытом развития автотуризма и караванинга.

20 по 21 ноября древний Суздаль примет участников Первого Международного Форума по автотуризму, организуемого Ростуризмом. Сообщает официальный 33 региона.Автомобильный туризм является одним из перспективных видов туризма, который нашел широкое распространение за рубежом и превратился в целую самостоятельную индустрию. На его долю приходится 24% всего объема туризма в Европе.Участники форума поделятся опытом развития автотуризма и караванинга в России, Турции, Финляндии, Беларуси, Казахстане. Форум также позволит раскрыть туристический потенциал России для автопутешественников.Открытие форума состоится 20 ноября на территории ГТК «Суздаль».