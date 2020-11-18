Президенту России Владимиру Путину непросто работать в период пандемии. Главе государства не хватает живого общения, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Президенту России Владимиру Путину непросто работать в период пандемии. Главе государства не хватает живого общения, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Представитель Кремля рассказал, что Владимиру Путину всегда нужна обратная связь. Каждый, кто работает с президентом, знает, что он может позвонить в любое время суток – даже в два часа ночи."Это нормальная практика", – уточнил Дмитрий Песков.Пресс-секретарь отметил, что президенту очень не хватает очных мероприятий. Компенсировать их видеоконференциями невозможно. Песков добавил, что рано или поздно Путин вернется к прежнему режиму работу.Глава страны перешел на удаленную работу 1 апреля. Причиной тому стала напряженная ситуация с коронавирусом в России. В начале ноября Путин сообщил, что уже привык к такому режиму, но с живой аудиторией ему все же интереснее.С начала пандемии в стране было выявлено 1,9 миллиона случаев заражения COVID-19. Суточный прирост больных составляет 21-22 тысячи. Полностью вылечились 1,4 миллиона граждан, умерли 33 тысячи пациентов.28 октября по всей России начал действовать всеобщий масочный режим. Без средств защиты нельзя появляться в магазинах, аптеках, лифтах, на парковках и других местах массовых скоплений людей.Несмотря на обострение эпидобстановки, Владимир Путин не планирует объявлять в России жесткий карантин. Меры борьбы с коронавирусной инфекцией носят точечный характер.