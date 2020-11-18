Из незаконного оборота полицейские изъяли более 730 граммов наркотиков.

Сотрудниками полиции совместно с органами исполнительной власти, местного самоуправления муниципальных образований, представителями общественных организаций и специалистами в сфере профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых проведены мероприятия, направленные на выявление и раскрытие преступлений, административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.За время проведения акции сотрудниками полиции проверено более 130 мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи. На телефоны «горячей линии» поступило 23 сообщения о фактах незаконного оборота наркотиков, 18 из которых нашли свое подтверждение. Выявлено 11 преступлений и 7 правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Из незаконного оборота полицейские изъяли более 730 граммов наркотиков.УНК УМВД России по Владимирской области напоминает: любой гражданин может сообщить об известных ему фактах незаконного оборота наркотиков:по «телефону доверия» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области – (4922) 52-72-13 (бесплатно, круглосуточный)по телефону дежурной части УМВД России по Владимирской области – (4922) 45-18-81по телефонам дежурных частей территориальных отделов УМВД России по Владимирской области