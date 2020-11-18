Сотрудники УВД по Западному округу напоминают, что получать государственные и муниципальные услуги можно, имея доступ к сети Интернет и используя портал госуслуг...

Сотрудники УВД по Западному округу ГУ МВД России по г. Москве напоминают, что получать государственные и муниципальные услуги можно, имея доступ к сети Интернет и используя портал госуслуг.На сайте www.gosuslugi.ru граждане имеют возможность узнать полную информацию и заказать государственные и муниципальные услуги в электронной форме, записаться на приём в ведомство, оплатить любым электронным способом штрафы Госавтоинспекции, госпошлины и другие счета, а также оценить качество предоставления госуслуг.Более того, получая госуслуги через сайт, пользователи имеют возможность оплатить государственную пошлину со скидкой 30%.Полный перечень предоставляемых услуг и преимуществ использования портала можно найти на официальном сайте УВД по ЗАО и на официальном портале www.gosuslugi.ru.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93