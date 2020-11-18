Перед судом предстанут жители Петушинского и Юрьев-Польского районов.

Отделением дознания ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя одной из местных деревень. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Автомобиль под управлением обвиняемого был остановлен экипажем дорожно-патрульной службы летом текущего года на автодороге «Пекша-Ларионово-Караваево».По внешним признакам водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Предположения подтвердили результаты проведенного освидетельствования.Полицейские установили, что менее года назад мужчина был подвергнут административному наказанию за аналогичное деяние и лишен права управления транспортными средствами, однако снова сел за руль, употребив спиртное.В совершении аналогичного преступления обвиняются жители Юрьев-Польского района.Местных жителей, 35 и 32 лет, управлявших автомобилями, сотрудники ОГИБДД остановили в районном центре. Проведенные освидетельствования подтвердили наличие алкоголя в организме, а в ходе дальнейшей проверки было уставлено, что ранее фигуранты уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения.В настоящее время уголовные дела в отношении всех обвиняемых переданы в суд для рассмотрения по существу.В конце сентября полицейские остановили автомобиль под управлением 36-летнего жителя Юрьев-Польского района. Будучи привлеченным к ответственности в соответствии со ст. 12.8 КоАП РФ, автолюбитель вновь сел за руль в нетрезвом состоянии, что было подтверждено проведенным на месте освидетельствованием. Накануне дознавателями ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении водителя возбуждено уголовное дело.В течение прошлой недели сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 69 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения, что автомобиль является источником повышенной опасности и требует неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения при управлении им. Водитель, который употребил алкоголь, не должен садиться за руль транспортного средства.