Заявление президента Александра Лукашенко о реформе Конституции не стоит воспринимать всерьез. Батька не собирается идти на уступки.

Заявление президента Александра Лукашенко о реформе Конституции не стоит воспринимать всерьез. Батька не собирается идти на уступки.В начале сентябя власти республики представили план по выходу из политического кризиса. Согласно проекту, до 2022 году в Конституцию будут внесены поправки. Полномочия правительства будут расширены, а президента – сокращены. Сразу после реформы в Белоруссии пройдут новые выборы президента.Политолог Павел Усов усомнился в том, что президент Александр Лукашенко пойдет на встречу народу. Для главы страны сила гораздо более комфортная среда. Эксперт уверен: политик даже несколько раз пожалел, что приехал в СИЗО, чтобы поговорить с политзаключенными.По словам политолога, Лукашенко был в ужасе от сценария изменений Конституции, который предложили рабочие группы, и поэтому решил не рисковать. Поправки в основной закон страны (изменение избирательной системы, формальный плюрализм) могли бы погубить систему, которую он создавал двадцать лет.К тому же, может бояться негативной реакции народа. Пропагандистские СМИ так активно раскручивают идею о том, что реформа Конституции – единственный выход из кризиса, что у белорусов появляются завышенные ожидания. Для президента проще закрыть тему реформ сейчас."Если "игры с конституцией" не дают ни политических, ни идеологических дивидендов, то играть в них не имеет смысла", – подытожил Усов.