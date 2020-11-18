В совершении преступления подозревают 21-летнего жителя соседнего региона.

Ранее мы сообщали, что 14 ноября в центре Владимира экскаватор . Без отопления остались почти 2000 человек.Как сообщает пресс-служба УМВД в отношении 21-летнего жителя соседнего региона возбуждено уголовное дело.«Будучи пьяным он прошёл на огороженную строительную площадку, завёл технику, проехал несколько метров и упал в ров. Молодой человек выбрался из транспортного средства, пересел в соседний экскаватор, но не сумев разобраться в управлении угодил в траншею», - поясняет пресс-служба ведомтсва.Известно, что подозреваемого госпитализировали. У него диагностированы термические ожоги. Лихач мотивировал свой поступок желанием попробовать себя в управлении спецтехникой.В отношении парня возбуждено уголовное дело по статье «угон». Фигурант задержан в порядке ст.91 УПК РФ.