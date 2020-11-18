Президент России Владимир Путин проводит онлайн-совещание с членами правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией. С докладом выступила вице-премьер Татьяна Голикова.
<a href="https://33live.ru/novosti/18-11-2020-sereznyj-napryag-golikova-rasskazala-putinu-o-problemax-iz-za-koronavirusa.html" target="_blank">Серьезный напряг: Голикова рассказала Путину о проблемах из-за коронавируса</a> - Президент России Владимир Путин проводит онлайн-совещание с членами правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией. С докладом выступила вице-премьер Татьяна Голикова.
[url=https://33live.ru/novosti/18-11-2020-sereznyj-napryag-golikova-rasskazala-putinu-o-problemax-iz-za-koronavirusa.html]Серьезный напряг: Голикова рассказала Путину о проблемах из-за коронавируса[/url] - Президент России Владимир Путин проводит онлайн-совещание с членами правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией. С докладом выступила вице-премьер Татьяна Голикова.