На 64-ом году жизни скончался заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Владимирской области в отставке Александр Риманович Фёдоров. В некрологе, распространенным региональным

На 64-ом году жизни скончался заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Владимирской области в отставке Александр Риманович Фёдоров. В некрологе, распространенным региональным управлением ГИБДД, отмечается, что Александр Риманович запомнился коллегам как умелый, энергичный руководитель, добрый и отзывчивый человек, обладающий высоким профессионализмом. На службу в органы внутренних дел Александр Риманович поступил в 1981 году. Прошел путь от инспектора дорожного надзора до заместителя