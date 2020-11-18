Юрьев-польские музейщики обеспокоены дальнейшей судьбой уникальных памятников архитектуры - ансамбля Михайло-Архангельского монастыря.

Реставрация, которая затянулась. Юрьев-польские музейщики обеспокоены дальнейшей судьбой уникальных памятников архитектуры - ансамбля Михайло-Архангельского монастыря. Они надеются на помощь Министерства культуры и даже записали обращение к Президенту.Архитектурная жемчужина в кольце древних земляных валов. Михайло-Архангельская обитель. Основанная, по преданию, в начале 13 столетия князем Святославом Всеволодовичем. Внуком Юрия Долгорукого, сыном Всеволода Большое Гнездо. Великолепный архитектурный ансамбль, который ныне находится в совместном пользовании Юрьев-Польского музея и Русской православной церкви. Осенью этого года музей отметил вековой юбилей.Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей - один из самых известных музеев Малого Золотого Кольца России. В начале 1920-ых его базой стал мужской Михайло-Архангельский монастырь и во многом именно этот факт стал решающим в деле сохранения уникального архитектурного комплекса 16-19 столетий.Состояние памятников - вот, что сегодня тревожит музейщиков. Директор - Светлана Борисова, выпускница Российской Академии живописи, ваяния и зодчества, ученица Ильи Глазунова подчёркивает: факторов много. И это не только время.Светлана Борисова, директор Юрьев-Польского историко-архитектурного и художественного музея: “Влияют и осадки, и снег, и копоть, которая идёт от угля. Мы же музей до сих пор отапливаем углём, все эти моменты влияют на сохранность архитектурного ансамбля”.Собор Архангела Михаила, шатровая колокольня и Знаменская церковь, Архимандритский корпус, Георгиевская деревянная церковь, срубленная без единого гвоздя, Святые врата с пятиглавым храмом Иоанна Богослова - 1670 года постройки. Главный вход в обитель. Вот уже 5 лет надвратная церковь опоясана лесами. Металлические, по словам музейщиков, проржавели. Деревянные сгнили. Реставрация - деньги на неё в 2015-ом выделял Минкульт - увы, поставлена на "паузу".- Работа планировалась комплексная. Вот за нами находится западная стена с башнями, был выполнен первый этап первоочередных противоаварийных работ, и надвратный храм Иоанна Богослова также попал в эту программу. Провели первые работы, а второй этап остановился.Юрьев-Польский музей хранит и духовные реликвии, и интереснейшие исторические экспонаты. В главный храм Михаила Архангела в феврале этого года из Покровского храма перенесены мощи святого благоверного князя Святослава. В экспозиции - раритеты из знаменитого имения Голицыных в Симе, связанного с именем Петра Багратиона, Героя Отечественной войны 1812 года. Голицынская карета, мебель, оружие с поля боя. А всего в фондах - почти 17 тысяч единиц хранения. Прикоснуться к истории приезжают тысячи туристов. И проблемы им заметны.Виталий Моисеев, турист (г. Москва): “Очень интересно было посмотреть. Впечатляет история, но есть над чем работать. Надо выделять деньги на благоустройство, особенно кремля”.Музейщики очень надеются на внимание нового руководства Министерства культуры. А в июле этого года они даже записали видеообращение к Президенту Владимиру Путину. Подчеркнув: с таких мест начинается история великой России.Светлана Борисова, директор Юрьев-Польского историко-архитектурного и художественного музея: “Уважаемый Владимир Владимирович! Музей решил обратиться к Вам за помощью в завершении реставрации этого уникального объекта культурного наследия федерального значения. Мы патриоты родного города и надеемся с Вашей помощью воссоздать архитектурный ансамбль”.Заявки на реставрацию этих памятников по федеральной программе "Развитие культуры" в Минкульт направляются ежегодно, говорит Михаил Иванов, начальник Госинспекции по охране объектов культурного наследия. Очередную направили недавно. И ждут решения. Положительного.Михаил Иванов, начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области: “К сожалению, финансирования пока не выделялось. Но мы очень надеемся, что всё-таки пойдёт федеральное финансирование по этому объекту, учитывая его состояние, учитывая его значимость. Общая заявка составляет порядка 80 миллионов на этот объект”.Музей - муниципальный. Объекты - федеральные. Отсюда - правовые коллизии и ограничения. В 2020-ом на средства из региональной казны удалось отремонтировать крышу Архимандритского корпуса. Но внимания и финансовых вливаний требует весь монастырь. Другие объекты комплекса, по словам Михаила Иванова, также включены в заявку, направленную в Министерство. Ансамбль - лицо древнего города. Музейщики надеются, что звезды на куполах его главного храма – Михайло-Архангельского - обязательно засияют вновь.Мария Платанюк, Александр Чунаев"Вести-Владимир"