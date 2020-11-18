16 ноября Арбитражный суд Кемеровской области отказал в иске ФНС России в рамках дела о банкротстве ООО Шахта им. Дзержинского о солидарном взыскании убытков на сумму 1,6 млрд рублей с предприятий группы МелТЭК, посчитав претензии налогового органа необоснованными.

16 ноября Арбитражный суд Кемеровской области в иске ФНС России в рамках дела о банкротстве ООО "Шахта им. Дзержинского" о солидарном взыскании убытков на сумму 1,6 млрд рублей с предприятий группы МелТЭК, посчитав претензии налогового органа необоснованными.Ранее по ходатайству участников судебного разбирательства суд также отменил ряд мер по обеспечению иска, принятых по заявлению налогового органа.ФНС России в рамках дела о банкротстве обратилась в суд с заявлением о взыскании убытков с предприятий угольного кластера (ООО "МелТЭК", ООО "Энергия-НК") и его руководителей, в качестве соответчиков были привлечены иные лица.По итогам судебного разбирательства суд отказал в удовлетворении требований в полном объеме.