Мероприятие пройдёт 20 и 21 ноября.

С 20 по 21 ноября в ГТК «Суздаль» пройдёт первый Международный форум по автотуризму. В открытии мероприятия примут участие глава Ростуризма Зарина Догузова, первы замгубернатора Владимирской области Александр Ремига, а также представители ГД. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.Автотуризм(караванинг) – одно из наиболее перспективных направлений в своей сфере, которое давно превратилось в настоящую индустрию. В Европе насчитывается до 24% граждан, предпочитающих караванинг.Форум проводится в преддверии фестиваля «FICC INTERNATIONAL RALLY», который состоится в нашей стране в 2022 году.«Он позволит раскрыть туристсткий потенциал России для путешественников из Европы, Турции, Китая и даст импульс к активному развитию сферы в субъектах РФ», - резюмировали в пресс-служба администрации Владимирской области.