Подозреваемые в сходе с рельсов товарного поезда в Камешковском районе установлены. Об этом сообщает следственное управление на транспорте СК России. Напомним, происшествие случилось 16

Подозреваемые в сходе с рельсов товарного поезда в Камешковском районе установлены. Об этом сообщает следственное управление на транспорте СК России. Напомним, происшествие случилось 16 ноября рядом со станцией Новки-1. С рельсов сошло 35 цистерн с мазутом, это повлекло частичный разлив нефтепродуктов, при сходе погиб один из рабочих, 51-летнего мужчину задавило цистерной. Как установили следователи, в