Александровский городской суд рассмотрит дело о разборке двух молодых людей на почве ревности. В результате конфликта, который произошел на территории Александрова этим летом, погиб

Александровский городской суд рассмотрит дело о разборке двух молодых людей на почве ревности. В результате конфликта, который произошел на территории Александрова этим летом, погиб 17-летний юноша. Как сообщает региональный следком, трагедия произошла ночью 9 августа. По версии следователей, между 23-летним жителем столицы и 17-летним местным жителем произошел конфликт из-за девушки. В результате ссоры 23-летний обидчик