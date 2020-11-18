Днем 18 ноября в Челябинске пьяный мужчина повздорил с женщиной-водителем такси, в котором ехал, и силой вытащил ее из машины. После этого он сам сел за руль и отправился кататься по городу, ..

Днем 18 ноября в Челябинске пьяный мужчина повздорил с женщиной-водителем такси, в котором ехал, и силой вытащил ее из машины. После этого он сам сел за руль и отправился кататься по городу, передает . Спустя несколько часов злоумышленник был задержан.Две машины полиции заблокировали угнанное такси на Копейском шоссе. Сообщается, что злоумышленник еще и угрожал потерпевшей ножом. Его заключили под стражу, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.