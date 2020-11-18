Житель соседнего региона, опасаясь, что не сможет сдать экзамен в автошколе, приобрел подложный документ.

16 ноября сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» остановили автомобиль «Рено Сандеро», которым управлял 36-летний житель Московской области. Водитель предоставил водительское удостоверение, которое вызвало у полицейских сомнение в подлинности.Документ был изъят и направлен на экспертизу.В дальнейшем было установлено, что бланк документа является поддельным.Фигурант сознался, что приобрел поддельный документ через Интернет, опасаясь не сдать экзамен в автошколе.Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).